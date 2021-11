V množičnem grobišču v bližini Vukovarja posmrtni ostanki najmanj 11 oseb

Vukovar, 30. novembra - V bližini Vukovarja so v množičnem grobišču po današnjih navedbah hrvaškega ministrstva za veterane našli posmrtne ostanke najmanj 11 oseb. Po prvih ugotovitvah so posmrtni ostanki iz časa hrvaške osamosvojitvene vojne med letoma 1991 in 1995.