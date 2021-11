Vukovar v primežu tragične zgodovine in želje po napredku

piše dopisnik STA iz Zagreba Goran Ivanović

Zagreb/Vukovar, 17. novembra - V enem od simbolov vojne na Hrvaškem, mestu heroju Vukovarju, 30 let po vojni skoraj ni videti ruševin, ki so bile posledica trimesečnega obleganja mesta jeseni 1991. Mesto ob Donavi na meji s Srbijo je skoraj v celoti prenovljeno in posodobljeno, a se sooča s pospešenim izseljevanjem in pomanjkanjem delovnih mest.