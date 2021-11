GZS podpira predlagane spremembe zakona o dohodnini

Ljubljana, 30. novembra - Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) podpira predlagane spremembe na področju dohodnine, ki razbremenjujejo zlasti plače, nekoliko manj pa kapital in najemnine. Gospodarska rast bo zaradi tega po oceni analitikov GZS vsako leto višja za 0,5 do 0,75 odstotne točke, so danes sporočili iz zbornice.