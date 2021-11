Vlada predlaga spremembe zakonov o finančni upravi in o davčnem postopku

Ljubljana, 25. novembra - Vlada je na današnji seji določila predloga novele zakona o finančni upravi in novele zakona o davčnem postopku, ki ju je ministrstvo za finance pripravilo v luči nadgradnje davčnega sistema. S predlogoma med drugim zasleduje izboljšanje pravne varnosti davčnih zavezancev in njihovo administrativno razbremenitev, so sporočili.