Prihodnje leto predviden začetek gradnje kolesarske povezave skozi Hudo luknjo

Mislinja/Velenje, 25. julija - Začetek gradnje kolesarske povezave med Mislinjo in Velenjem skozi Hudo luknjo je predviden v letu 2022, zaključek pa do konca leta 2023, so za STA pojasnili na direkciji za infrastrukturo, ki je objavila javno naročilo za gradnjo te dolgo pričakovane kolesarske povezave. Rok za oddajo ponudb je 16. avgust do 11. ure.