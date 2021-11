Animateka: 18 let vztrajne ljubezni

pripravila Alenka Vesenjak

Ljubljana, 30. novembra - V Ljubljani bodo te dni že 18. prišli na svoj račun ljubiteljice in ljubitelji animiranega filma, ki bodo do nedelje spremljali Animateko. Na festivalu je vse od prve edicije čutiti veliko mero privrženosti in ljubezni do animiranih upodobitev, tako na strani organizatorjev kot občinstva, in zdi se, da gre vse samo še navzgor.