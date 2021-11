Festival Animateka bo polnoletnost obeležil tudi s programom Samo za odrasle

Ljubljana, 23. novembra - V Ljubljani bo od 29. novembra do 5. decembra potekal mednarodni festivala animiranega filma Animateka. Na 18. izdaji bodo prikazali 344 kratkih animiranih filmov in sedem celovečercev. Retrospektiva nosi naslov Njena zgodba in bo namenjena filmom ustvarjalk, festival pa ob polnoletnosti prinaša tudi novosti, med njimi je program Zeleni slon.