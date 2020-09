Na področju zdravljenja spinalne mišične atrofije v zadnjih letih velik preboj

Ljubljana, 3. septembra - Spinalna mišična atrofija je genska okvara, ki prizadene sposobnost hoje, požiranja in dihanja. Do nedavnega za to bolezen sploh ni bilo zdravila, razvoj novih pa obeta precej. Z njimi se odpirajo možnosti skoraj normalnega razvoja otrok, ki so do zdaj v večini primerov živeli do dve leti, so v spletnem pogovoru napovedali zdravstveni strokovnjaki.