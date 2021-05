Nacionalni svet za kulturo Mol in MIZŠ pozval k sklenitvi dogovora glede NUK II

Ljubljana, 25. maja - Člani Nacionalnega sveta za kulturo (NSK) so danes obravnavali problematiko izgradnje NUK II. Ker projekt trenutno stoji tudi zaradi težave z delom zemljišča za NUK II, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana (Mol), so slednjo ter ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pozvali k sklenitvi dogovora glede omenjenega zemljišča do konca julija.