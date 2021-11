V Kranju potrjena razvojno naravnana proračuna za prihodnji dve leti

Kranj, 25. novembra - Kranjski mestni svetniki so na sredini seji v drugem branju potrdili proračuna občine za leti 2022 in 2023. Potrdili so tudi dvig nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za nezazidana komunalno opremljena zemljišča in vpeljali občinsko soglasje za parcelacije ter sprejeli sklep o dodelitvi koncesij za področje predšolske vzgoje.