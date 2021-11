Po odstopu Samoborja pred Dramo zapis Sramota

Ljubljana, 24. novembra - Pred zgradbo ljubljanske Drame se je ponoči pojavil zapis Sramota. Ravnatelj SNG Drama Ljubljana Igor Samobor meni, da je sporočilo povezano z njegovim odstopom z mesta ravnatelja, kaže pa na odnos oblasti "ne le do nevladnikov, samozaposlenih v kulturi in vseh deprivilegiranih, ampak tudi do svojih institucij".