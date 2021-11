ZDUS ob Samoborjevem odstopu pozval k seznanitvi s celostno problematiko v kulturi

Ljubljana, 24. novembra - Ob odstopu ravnatelja SNG Drama Ljubljana Igorja Samoborja so se odzvali tudi v Združenju dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS). Kot so zapisali, naj bo njegov umik priložnost, da se javnost seznani s celostno problematiko delujočih na področju umetnosti in kulture v državi ter pozove politike k odgovornemu ravnanju do skupnega dobrega.