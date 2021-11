V prihodnjih dneh bo ponekod zadišalo po snegu

Ljubljana, 24. novembra - Po današnjem mrzlem jutru, ko so se temperature spustile tudi do skoraj minus osem stopinj v Kočevju, bo hladneje tudi v noči na četrtek. Nato bodo v noči na petek padavine zajele vso Slovenijo, pri čemer se bo na severu meja sneženja spustila do višje ležečih dolin, po nižinah pa snega ni pričakovati. Pristojni voznike opozarjajo na previdnost.