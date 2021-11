Poljska poroča o novih poskusih prečkanja meje migrantov iz Belorusije

Varšava, 24. novembra - Tri večje skupine migrantov so po navedbah poljskih mejnih stražarjev poskušale premagati ovire na meji in iz Belorusije nezakonito prečkati mejo na Poljsko in s tem v EU. Eden od vojakov je pri tem dobil poškodbe glave in je potreboval zdravniško oskrbo, so danes navedle poljske oblasti.