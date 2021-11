HRW Belorusijo in Poljsko obtožuje kršenja človekovih pravic na meji

Varšava, 24. novembra - Tako Belorusija kot Poljska sta krivi "resnih kršitev človekovih pravic" do migrantov in prosilcev za azil na meji med državama, beloruski mejni stražarji morda celo mučenja, je danes zatrdila nevladna organizacija Human Rights Watch. V poročilu izpostavlja odgovornost držav, da zagotovita humanitarni dostop do migrantov in preprečita nove smrti.