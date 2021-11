Na poljsko-beloruski meji še vedno na stotine migrantov

Varšava/Bruselj, 19. novembra - Potem ko je Belorusija spraznila improvizirano migrantsko taborišče na meji s Poljsko in jih nastanila v začasni sprejemni center, je na stotine migrantov znova poskušalo prečkati mejo med Poljsko in Belorusijo, so danes sporočili poljski uradniki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.