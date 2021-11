Avstralija razglasila začetek vremenskega pojava La Nina

Sydney, 23. novembra - Avstralija je drugo zaporedno leto razglasila začetek vremenskega pojava La Nina, za katerega so značilne obilne deževne padavine. Po navedbah avstralskih vremenoslovcev obstaja velika nevarnost za lokalne poplave in ciklone na vzhodu, severu in osrednji Avstraliji. Svetovna meteorološka organizacije (WMO) pojava La Nina še ni razglasila.