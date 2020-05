Zahodna Avstralija se pripravlja na najhujšo nevihto desetletja

Perth, 24. maja - Zahodna Avstralija se danes pripravlja na najhujšo nevihto v zadnjem desetletju. Kot so opozorili avstralski meteorologi, se bodo ostanki tropskega ciklona povezali s hladno fronto, zato na nekaterih območjih pričakujejo močne nalive, orkanske sunke vetra in do osemmetrske valove.