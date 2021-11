Na Pošti pred prazniki priporočajo pravočasno oddajo pošiljk in spletne nakupe

Maribor, 22. novembra - Na Pošti Slovenije zaradi izjemne rasti spletne trgovine in povečanja količin paketnih pošiljk, ki bo v zadnjih tednih leta še večja, priporočajo pravočasno oddajo paketnih pošiljk in naročilo izdelkov v spletnih trgovinah. Da je lahko dobavni rok za mednarodne pošiljke v novembru in decembru daljši, opozarjajo tudi spletni trgovci.