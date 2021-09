Na letošnjem srečanju prevoznikov o pomembni vlogi transporta

Novo mesto, 11. septembra - Udeleženci letošnjega srečanja prevozniških podjetij in družin so izpostavili pomembno vlogo prevozniškega sektorja, ki je v času epidemije zagotavljal nemoteno oskrbo družbe in gospodarstva. Opozorili so tudi na probleme, kot sta pomanjkanje kadra in nelojalna konkurenca. Vlado so pozvali, da sektorju pomaga s finančnimi spodbudami.