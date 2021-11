Dikaučič: Interpelacija le zato, ker sem minister te vlade

Ljubljana, 22. novembra - Minister za pravosodje Marjan Dikaučič se je danes v državnem zboru odzval na očitke iz interpelacije in poudaril, da ne gre za kritiko njegovega dela, ampak "se me interpelira zgolj zato, ker sem minister te vlade". Kot je dejal, interpelacijo v celoti zavrača, saj pri svojem delu sledi ustavi, zakonom in lastni vesti.