V ponedeljek na zagovor v DZ še pravosodni minister Dikaučič, podpora ministru za zdaj nejasna

piše Lara Draškovič

Ljubljana, 19. novembra - DZ, ki danes razpravlja o interpelaciji ministrice za izobraževanje Simone Kustec, v ponedeljek čaka še razprava o interpelaciji ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča. Tudi to interpelacijo so vložile opozicijske LMŠ, SD, Levica, SAB in nepovezani poslanci. Za razpravo je predvidenih nekaj več kot 13 ur, izid glasovanja pa ostaja negotov.