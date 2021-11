Na Ravnah na Koroškem naložbe in strategija v podporo starejšim

Ravne na Koroškem, 19. novembra - Občina Ravne na Koroškem je že več let v mreži starosti prijaznih mest in občin, v podporo starejšim pa izvaja vrsto programov in naložb. Ravenski svetniki so v sredo potrdili strategijo aktivnega staranja 2022-2027 in predlog, da občina za statično sanacijo dvorca Javornik, kjer nastaja center starejših KO-RA, nameni 400.000 evrov.