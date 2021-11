Na Ravnah na Koroškem nove najdbe na prazgodovinski naselbini na Piglu

Ravne na Koroškem, 3. novembra - Ob načrtovani gradnji Centra starejših KO-RA na Ravnah na Koroškem od sredine oktobra potekajo arheološka izkopavanja. Doslej so arheologi naleteli vsaj na pet različnih objektov, najbolj pa so se razveselili naselbinskih ostankov pod vznožjem hriba Pigl, ki segajo v obdobje starejše železne dobe. To je sicer že znana prazgodovinska naselbina.