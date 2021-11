Ljubljana, 18. novembra - Danes obeležujemo evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo. Na ministrstvu za pravosodje so ob dnevu opozorili, kako pomembno in nujno je, da zaščitimo otroke in izboljšamo njihov položaj v pravosodju in predstavili projekt Hiša za otroke, namen katerega je zaščita otrok, ki so žrtve spolnih zlorab.