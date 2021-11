Hojs: Spolne zlorabe otrok so med najbolj zavržnimi kaznivimi dejanji

Brdo pri Kranju, 12. novembra - Notranji ministri EU so danes na virtualni konferenci o preprečevanju in preiskovanju spolnih zlorab otrok v skupni izjavi izrazili politično podporo iskanju ustreznih orodij za odkrivanje in preiskovanje spolnih zlorab otrok. Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je spolno zlorabo otrok označil za eno najbolj zavržnih, gnusnih kriminalnih dejanj.