Medvedji mladič taval po Gorici in Rožni Dolini

Gorica/Nova Gorica, 17. novembra - V noči na torek so imeli gasilci v Gorici v Italiji precej dela z mladim medvedom, ki je zataval v mesto. Pri tem so ga presenetili mimoidoči, zato je v strahu splezal na drevo. Gasilci so ga po več urah ujeli in ga predali gozdarski policiji, danes poroča Primorski dnevnik. Medvedka so v minulih dneh videvali tudi na območju Nove Gorice.