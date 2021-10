V slovenjgraškem podjetju Dani AFC napovedana nadaljnja odpuščanja

Slovenj Gradec, 14. oktobra - Potem ko so že spomladi letos v slovenjgraškem podjetju Dani AFC, ki je vezano na avtomobilsko industrijo, odpustili več kot 50 zaposlenih, so danes napovedali nadaljnja odpuščanja. V prihodnjih tednih naj bi delo izgubilo še okoli 100 od trenutno 304 zaposlenih. Razlog naj bi bile nepredvidljive razmere in zastoji v avtomobilski industriji.