V Fotogaleriji Stolp fotografije Karoliine Paatos

Maribor, 17. novembra - V Fotogaleriji Stolp v Mariboru bodo danes odprli razstavo finske fotografinje Karoliine Paatos. Postavitev z naslovom Heroji, ki bo na ogled do sredine decembra, se osredotoča na dogajanje na gej rodeih. Fotografije vodi misel: "Imenuje se Gej rodeo, ampak seveda ni omejen na gej ljudi. Na njem so dobrodošli vsi. To je ključno."