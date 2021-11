Galerija Photon na priznanem sejmu Paris Photo

Pariz, 13. novembra - Galerija Photon letos že tretjič sodeluje na svetovno znanem sejmu za avtorsko fotografijo Paris Photo, ki še do nedelje poteka v razstavišču Grand Palais Ephemere. Tokrat sodeluje s serijo To Move the Sun and Earth Away Jošta Dolinška v sekciji Curiosa, v kateri se predstavlja 15 izbranih še neuveljavljenih avtorjev.