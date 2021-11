Art kino mreža del projekta za nove kinematografske izkušnje

Ljubljana, 16. novembra - Art kino mreža Slovenije je v letih 2021 in 2022 del evropskega projekta Cinnovate, v katerem raziskujejo nove možnosti za kinematografsko izkušnjo v času epidemije in digitalizacije. Skupaj s partnerji s Švedske in Irske želijo omogočiti nove produkte, ki bi jih vpeljali lokalni kinematografi, kot so video igre, kino na zahtevo in druge vsebine.