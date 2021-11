Popek upa, da bodo Liffe v hibridni obliki pripeljali do konca

Ljubljana, 10. novembra - Ljubljanski mednarodni filmski festival (Liffe) je v 32. izdaji hibriden. Po besedah programskega direktorja Simona Popka bodo vse filme prikazali v kinodvoranah, poskrbeli pa so tudi za to, da bo večje število filmov dosegljivo na spletu. Kot je pred nocojšnjim odprtjem povedal za STA, upa, da ga bodo lahko v tej obliki pripeljali do konca.