V edinem kampu ob Kočevskem jezeru zadovoljni s turistično sezono

Kočevje, 16. novembra - V kampu Jezero, edinem kampu ob Kočevskem jezeru, so nadvse zadovoljni z letošnjo turistično sezono. V primerjavi z letom 2020 so namreč zabeležili skoraj 80-odstotno povečanje prenočitev, v primerjavi z letom 2019 pa kar 186-odstotno. Prevladovali so domači gostje, so sporočili.