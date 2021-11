Vrtovec: V kadrovanje v posameznem podjetju se politika ne vmešava, za to je pristojen nadzorni svet

Ljubljana, 15. novembra - Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je danes v odzivu na očitke dela opozicije, da smo priča največjemu kadrovskemu cunamiju v energetiki doslej, dejal, da je v državi korporativno upravljanje zastavljeno na tak način, da se politika ne vmešava v kadrovanje in vodenje posameznih podjetij. Kot je poudaril, so za to pristojni nadzorni sveti.