Slovenska smučišča se z upanjem na boljšo sezono pripravljajo na zimo

pišeta Gregor Mlakar in Tinkara Zupan

Vogel/Kranjska Gora/Krvavec, 25. septembra - Smučarski centri po Sloveniji so sredi priprav na prihajajočo zimsko sezono. Pomanjkanje snega in epidemija so zadnji dve zimi terjali visok finančni davek, kljub temu pa povsod z optimizmom čakajo na novo zimo. Večjih investicij ni bilo, izjema je Kranjska Gora, kjer je stekla postavitev nove štirisedežnice Vitranc 2.