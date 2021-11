Civilnodružbena gibanja ponovno pozvala politiko k zagotovitvi čiste pitne vode v Anhovem

Ljubljana, 15. novembra - Predstavniki civilnodružbenih gibanj so danes ponovno pozvali poslance, da v četrtek podprejo dopolnilo, s katerim bi prebivalcem Anhovega zagotovili dostop do čiste pitne vode. Obenem so opozorili, da naj lokalna oblast, ki je v rokah stranke SD, ne zavlačuje in naredi vse, da se to dopolnilo sprejme, je povedala Nika Kovač z Inštituta 8. marec.