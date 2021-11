Septembra več potnikov v železniškem, letalskem in pomorskem prometu

Ljubljana, 15. novembra - Vlaki, letala in ladje so septembra prepeljali več potnikov kot septembra lani, avtobusi pa manj. Z letali in ladjami je bilo prepeljanega tudi več blaga kot pred enim letom. Septembra je bilo opravljenih manj prvih registracij cestnih motornih vozil kot v tem času lani, je danes objavil statistični urad.