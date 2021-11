Društvo za preučevanje rib Slovenije pozdravlja zadnjo sodbo sodišča v zadevi HE Mokrice

Ljubljana, 15. novembra - Društvo za preučevanje rib Slovenije pozdravlja zadnjo sodbo upravnega sodišča v zadevi hidroelektrarna (HE) Mokrice, ki je odpravilo odločbo vlade o prevladi druge javne koristi nad koristjo ohranjanja narave in zadevo vrnilo v ponovni postopek. Sodba je potrdila nedopustno prakso ministrstva za okolje in prostor, so poudarili v društvu.