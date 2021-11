HESS za čim prejšnji ponovni postopek prevlade javne koristi za HE Mokrice

Ljubljana, 3. novembra - V družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS), ki je investitor v projektu izgradnje Hidroelektrarne (HE) Mokrice, verjamejo, "da bo ponovni postopek prevlade javne koristi čim prej izveden in posledično pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje". S tem so se odzvali na današnjo odločitev upravnega sodišča v zadevi HE Mokrice.