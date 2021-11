Biden in Xi bosta na virtualnem vrhu krpala odnose

Washington, 15. novembra - Predsednika ZDA in Kitajske Joe Biden in Xi Jinping se bosta nocoj sestala na virtualnem vrhu, na katerem bosta skušala pokrpati načete odnose med državama in se dogovoriti za sodelovanje na področjih skupnega interesa, zlasti glede podnebnih sprememb. Po napovedih Bele hiše bosta govorila "o odgovornem upravljanju tekmovanja med državama".