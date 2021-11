Černač: Pri programiranju evropskih sredstev bodo upoštevane specifike posameznih občin

Novo mesto, 12. novembra - Minister za razvoj in EU kohezijsko politiko Zvone Černač se je v okviru vladnega obiska v Jugovzhodni regiji med drugim sestal z županoma Kostela in Dobrepolja. Kot je zatrdil minister, bodo pri programiranju evropskih sredstev upoštevane specifike posameznih občin, so sporočili iz vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.