Minister Koritnik vladnim obiskom z župani in načelniki tudi o epidemioloških razmerah

Ljubljana, 12. novembra - Minister za javno upravo Boštjan Koritnik in državna sekretarka Urška Ban sta v okviru obiska vlade jugovzhodni Sloveniji opravila več ločenih srečanj z župani in načelniki upravnih enot, so sporočili z ministrstva za javno upravo. Ob tem so se dotaknili tudi aktualnih epidemioloških razmer, ki so vplivale na dostopnost storitev javne uprave.