Na Bledu za preusmeritev izvirskih voda s čistilne naprave v jezero

Bled, 14. novembra - Blejska občina si prizadeva, da bi izvirske vode, ki so speljane v mešani kanal in preobremenjujejo čistilno napravo, lahko znova speljali v Blejsko jezero, kot je to nekoč že bilo. To bi blagodejno vplivalo tudi na samo jezero, so prepričani na občini. Vendar pa za to potrebujejo dovoljenje ministrstva za okolje in prostor.