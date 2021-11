V kmetijstvu tako cene pridelkov kot inputov septembra višje

Ljubljana, 12. novembra - Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile septembra povprečno za 18,5 odstotka višje kot septembra lani, rastlinski pridelki so bili povprečno dražji za 27,7 odstotka, cene živali in živalskih proizvodov pa za 8,2 odstotka. Višje so bile tudi cene inputov v kmetijstvu, na mesečni ravni povprečno za odstotek in na letni za 11,3 odstotka.