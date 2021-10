Cene inputov v kmetijstvu in tudi pridelkov avgusta višje

Ljubljana, 14. oktobra - Cene inputov v kmetijstvu so se tudi avgusta v povprečju zvišale, in sicer v primerjavi z julijem za 1,8 odstotka, v primerjavi z avgustom lani pa za 10,4 odstotka. Avgusta so bile v medletni primerjavi višje tudi cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, za skoraj 13 odstotkov.