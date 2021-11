Vrtovec za Delo: Pripravljamo ustrezne zakone za razogljičenje in zeleni prehod

Ljubljana, 12. novembra - Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec zagotavlja, da na ministrstvu pripravljajo ustrezne zakone, da se podjetja glede razogljičenja in zelenega prehoda nemoteno razvijajo in imajo poslovne priložnosti. "Vse drugo so vprašanja za nadzorne svete in SDH," je minister danes dejal za časnik Delo.