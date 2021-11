SDH: Ribič zavaja javnost, z njegovo razrešitvijo nimamo nič

Ljubljana, 8. novembra - Nekdanji predsednik uprave Elektra Ljubljana Andrej Ribič javnosti enostransko, zavajajoče in poenostavljeno predstavlja zapletene večstranske civilnopravne in korporacijske odnose, so se na Ribičeve očitke o politični razrešitvi odzvali v Slovenskem državnem holdingu (SDH). Zatrdili so, da z njegovim odpoklicem s funkcije nimajo nič.