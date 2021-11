Pred vladnim obiskom državna sekretarja z župani obmejnih občin o migracijah in tretji razvojni osi

Novo mesto, 11. novembra - Državna sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve in ministrstvu za infrastrukturo, Božo Predalič in Aleš Mihelič, sta se že dan pred petkovim obiskom vlade v jugovzhodni Sloveniji srečala z nekaterimi župani. Zagotovila sta jim pomoč pri reševanju vprašanj, povezanih z migracijami, in zavezanost države za pospešitev gradnje tretje razvojne osi.