Izdano gradbeno dovoljenje za hitro cesto od dolenjske avtoceste do priključka za Revoz

Ljubljana/Novo mesto, 21. oktobra - Ministrstvo za okolje in prostor je Darsu izdalo gradbeno dovoljenje za gradnjo dela 3. razvojne osi jug, so za STA potrdili na ministrstvu. Gre za pet kilometrov hitre ceste od priključka dolenjske avtoceste Novo mesto - vzhod do priključka za tovarno Revoz. Na Darsu odločitev pozdravljajo in napovedujejo, da bi lahko gradnja stekla spomladi.