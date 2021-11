Asociacija pozvala odločevalce k preklicu omejitev v kulturi

Ljubljana, 11. novembra - Društvo Asociacija je vlado in ministrstvo za kulturo pozvala k preklicu zadnjega odloka o zamejevanju koronavirusa v delu, ki se nanaša na kulturo. Po odloku so javne kulturne prireditve začasno dovoljene le v zaprtih prostorih s fiksnimi sedišči. Po oceni Asociacije omejitev ni smiselna, sektor pa spet postavlja v slab in neenakopraven položaj.